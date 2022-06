Come in un film: il progetto di un loft a Torino

I legni scelti per alcuni pavimenti sono tagliati e posati in modo da apparire come morbidi tessuti. Trovandoci in un'abitazione che ha fatto del contrasto la sua caratteristica principale, non è strano vedere come le resine a superficie ruvida si contrappongano ai legni in un dialogo tra texture e colore. Inoltre, esiste un dialogo di confronto all'interno del loft: se alcuni arredi e pareti presentano colori accesi e un carattere forte, altre sono rivestite in lamiera nera ad ossidazione controllata, trasformandosi poi nelle linee dura di mobili, scrittoio e libreria.