10 Bellissime Pavimentazioni per Terrazze e Giardini

Le lastre di pietra naturale possono essere un' alternativa tra le più belle che si possono scegliere per il nostro giardino. Soprattutto in questo caso è possibile trovare elementi dalle forme e dai colori più diversi, in modo da poter scegliere quello che più ci piace anche in virtù delle combinazioni che permette di creare. Si tratta di un materiale che logicamente è molto pesante (tra i 50 e i 60 kg per metro quadrato), quindi avrai bisogno di qualcuno per aiutarti nel trasporto e nella posa in opera.