Un appartamento adatto a chi ama l'eleganza

L’eleganza deve essere la giusta combinazione di distinzione, naturalezza, cura e semplicità. Fuori da questo, credetemi, non c’è eleganza. Solo pretesa.

(Christian Dior)

Non è dunque una qualità che ha necessariamente a che fare con lo sfarzo, né tanto meno con l’ostentazione,

ma va ben oltre le apparenze. L’eleganza in sé ha la capacità di trasmettere un senso di calore, una naturale bellezza, una dote innata che quasi non si riesce a spiegare. In essa c’è armonia, delicatezza, e un leggero tratto di perfezione che però non lascia di stucco, al contrario incanta e seduce. In questo senso, l’eleganza viene attribuita anche ad interni e progetti d’arredo, i risultati dunque di molteplici fattori come il buon gusto e la giusta dose di furbizia.

Un esempio di quanto appena affermato è il progetto che stiamo per presentarvi, opera degli interior designer dello studio BlackStones… vediamdo i cosa si tratta!