Cucine Piccole: 7 Grandi Idee per Ottimizzare lo Spazio

Anche in uno spazio limitato possono trovare posto tutti gli elementi fondamentali. Il problema è come inserire tutto in modo che l'ambiente non risulti sovraccarico e soffocante. In questo progetto vediamo come un design compatto permetta di inserire in poco spazio tutti gli elementi fondamentali della cucina, dall'area di lavoro con i piani per le preparazione e cottura, sino al piano snack per consumare i pasti. Anche la scelta dei colori, come posiamo vedere, è funzionale alla razionalizzazione dello spazio.