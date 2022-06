Il giardino e lo specchio d'acqua: tra biolago, ruscello e stagno

Il fatto che sia gennaio ci intimidisce fino ad un certo punto perché, nonostante siamo perfettamente consapevoli che per godere a pieno del nostro giardino e dei relativi specchi d'acqua come biolago e ruscello ci voglia ancora qualche mese, a noi di homify piace prepararci per tempo, in modo da non essere colti alla sprovvista quando la stagione calda sarà alle porte. Argomento di oggi sono quindi i giardini, ma non la parte che riguarda l'erba, gli alberi, le piante e tutto ciò che ci viene in mente di solido, ma il loro risvolto liquido: lo specchio d'acqua concepito come elemento decorativo all'interno del nostro spazio verde. Non parleremo quindi di piscine perché, come ben sappiamo, oltre ad avere una valenza estetica, questi specchi d'acqua offrono anche un servizio: refrigerio e relax durante le caldi estati del Bel Paese. Ciò che è importante ricordare quando si crea un giardino, comunque, è tener conto dell’ oggetto, ovvero il primo particolare che salta all’occhio. In questo caso già sappiamo che il nostro specchio d'acqua diventerà protagonista assoluto del nostro spazio verde, catturando la nostra attenzione fin da subito. Di seguito troverete cinque esempi italiani e non, che vi aiuteranno a capire meglio come impostare un giardino completo di biolago, ruscello o piccolo stagno.