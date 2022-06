Le 6 regole d'oro per organizzare al meglio il terrazzo

Se ancora non abbiamo scelto il tipo di arredo per il nostro terrazzo, puntiamo su soluzioni facili da spostare a seconda dell'occorrenza. Per esempio, potremmo anche dotarci di una comoda amaca, come vediamo in questa proposta dell'Arch. MARTA CARRARO: semplice da installare e da rimuovere, costituisce la soluzione ideale per trasformare lo spazio esterno della nostra casa in un'oasi di riposo.