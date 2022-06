Il caminetto ad angolo che vi accoglierà per tutto l'inverno

Questo bellissimo caminetto ad angolo in stile moderno è stato decorato con una cornice realizzata in malta cementizia nera. Si tratta di un pezzo artigianale, progettato da Della Rocca Camini, che troneggia su una pavimentazione in parquet dalle tonalità chiare. ll colore scuro della cornice fa da contrasto con le porzioni in muratura che rivestono il caminetto ad angolo. Da questa immagine possiamo inoltre trarre ispirazione per decorare il caminetto quando non è in funzione, durante la stagione calda e quelle miti. è consigliabile lasciare una piccola catasta di ciocchi di legno nella bocca del camino, nonostante questo non venga acceso, perché crea un bell'effetto naturale. Infine, è possibile trovare un posto per alcuni soprammobili da posizionare, con una logica estetica, sulla grande cornice del camino. In questo caso, è stato scelto un grande piatto, due porta candele in coccio, colorati d'argento, e un barattolo coi legnetti che spandono le essenze nell'ambiente.