Una casa a un piano semplicemente perfetta

Una casa ad un piano, apparentemente, può avere dei limiti, in quanto non permette di giocare molto con le altezze. Tuttavia, presenta anche numerosi vantaggi. Senza dubbio è più adatta ad una famiglia con dei bambini, è più sicura e più comoda da gestire e da tenere in ordine, giorno dopo giorno. Inoltre, dal punto di vista progettuale, offre maggiori possibilità di realizzare un edificio che si fonda totalmente con il panorama circostante, che instauri con questo un legame più forte, diventando qualcosa di unico. Andiamo a scoprire insieme questo progetto degli architetti di HQ-DESIGN!