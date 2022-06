I 5 buoni motivi per scegliere una piscina in acciaio

La superficie liscia delle piscine in acciaio inox non offre alcun innesco per funghi e batteri, quindi non si crea nessun problema relativo alle condizioni igieniche. La pulizia è facile e veloce, non necessita di aiuti professionali, ma con i giusti detergenti specifici può essere svolta tranquillamente fai da te. Unica grande cosa da ricordare: non utilizzare in nessun caso attrezzi metallici per rimuovere lo sporco al fine di preservare la pellicola protettiva in pvc sulla superficie.