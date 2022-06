Una piccola casa costruita con amore in uno spazio stretto e lungo

Una volta varcata la soglia d’ingresso, è questo il primo ambiente che ci si trova di fronte: il living. Come possiamo notare, la sua forma e le sue dimensioni non sono di certo comuni, o meglio lo sarebbero se questa fosse una delle stanze del piano, non l’unica! Accanto la porta d’ingresso vi è infatti una finestra, l’unica in grado di illuminare la stanza assicurandone anche un ricambio d’aria. Eppure non si ha affatto la sensazione di uno spazio chiuso o buio, e questo grazie al ricorso al bianco come colore principale, e del legno chiaro come rivestimento della parete sinistra.