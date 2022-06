Nostalgia dell'estate? Arredare casa con colori accesi

Anche in cucina possiamo portare un po' di brezza estiva, come? Ci sono svariati modi, primo tra tutti se non vi sentite di cambiare per intero il mobilio, o se l'idea di acquistare una cucina dai colori accesi non vi alletta particolarmente, è quello di inserire particolari dalle cromie sgargianti che vi tengano alto l'umore, sempre. In questo esempio vediamo un adesivo per pareti che già di suo, nonostante la colorazione nera, ci farà apprezzare di più il caffè al mattino, ma che accostato ai vari recipienti per la farina, il sale e lo zucchero, ci farà sentire il rumore del mare anche se fuori imperversa una bufera di neve.