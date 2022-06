Appartamenti e loft, a Parigi con stile

Prepariamo le valige, si parte per Parigi! FELD Architecture è uno studio con sede nella capitale francese che crea progetti dallo stile contemporaneo e dal sapore di epoche passate. I loro progetti riguardano in prevalenza lavori di ristrutturazione di edifici storici. Appartamenti come quelli che stiamo per presentare vengono trasformati in luoghi dal design e dall'arredamento fresco e vitale, diventando loft moderni in piena regola, dove è ancora possibile sentire il fascino degli ultimi anni dell'Ottocento. Oltre ad interventi strutturali su pareti e soffitti, anche l'attenzione all'interior design dà un grosso contributo affinché non vada persa l'anima sofisticata di queste stanze: ecco un riassunto della storia e dello stile, della modernità e delle trasformazioni.