12 Idee per Organizzare l'Ingresso di Casa

L'ingresso dovrebbe idealmente rappresentare una sintesi della casa. È il primo ambiente in cui accogliamo i nostri ospiti, lo spazio della casa che loro vedono per primi. Si potrebbe pensare a questo ambiente come una vetrina in cui si sintetizza lo stile del resto dell'appartamento. E allora come arredare l'ingresso? Non esiste, naturalmente, una risposta valida in ogni caso, anzi. Dipenderà proprio dallo stile generale della casa di cui l'ingresso dovrebbe poter mostrare i tratti salienti. E quindi una illuminazione equilibrata, una scelta attenta per i colori delle pareti, una pavimentazione scelta con cura, delle decorazioni che diano il senso di cosa aspettarsi dal resto della casa. E allora non resta che lasciarsi ispirare dalle 12 idee per l'ingresso di casa raccolte in questo Libro delle Idee. Vediamole insieme.