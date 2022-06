Una villa che sa come scaldare il cuore!

Eccoci all’interno della casa, in un ambiente ampio e accogliente. Le dimensioni generose hanno permesso di realizzare un grande open space, all’interno del quale sono state ricavate diverse aree, tra cui la zona soggiorno e quella zona pranzo. Il piano è circondato da grandi finestre che apportano luce naturale all'intero spazio. Il camino dal design moderno segna un ambiente elegante e accogliente, abbellito da decorazione come il tappeto e il tavolino in vimini in primo piano. In questo ambiente i colori predominanti sono il in bianco e il nocciola del legno, utilizzato sia per rivestire il soffitto che per il pavimento. Dalla sala da pranzo, grazie alle ampie finestre, non è solo possibile vedere il giardino, ma goderselo comodamente seduti nel tepore della propria casa.