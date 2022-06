Un dormire moderno

Il tedesco Walter Knoll ci propone una camera da letto molto spaziosa e dai toni scuri. Essendo l'ambiente molto ampio, il grande tappeto nero in tessuto quasi non si nota e tende a dare un tono moderno ad una camera dai toni antichi. In questa camera da letto, classico e moderno convivono in perfetta armonia. Le grandi vetrate fanno si che il letto, posizionato al centro dell'ambiente, non sembri in mezzo.

La struttura del letto è minimale e moderna, i piedini in ferro sporgono di qualche centimetro rispetto al suo corpo. La testiera è alta quanto basta per mettere il cuscino in verticale per leggere un buon libro, avendo anche due comode lampadine che direzionano la luce sulla rispettiva piazza. Questa camera è arredata con pochi mobili per dare un sensazione di aperto, tipica dello stile dei giorni nostri.