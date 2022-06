Ufficialmente ufficio

Il tema della settimana ci ha portato in un piccolo tour dedicato a chi ha la possibilità di lavorare in casa e quindi necessita di una piccola postazione da lavoro, oppure di un vero e proprio home office. Un'idea, quella di lavorare a casa, che di primo acchito potrebbe fare invidia ai più, ma se poi consideriamo la routine che ci rilega tutto il giorno in un luogo – di svago e di lavoro – , i vantaggi rispetto l'andare in ufficio tutti i giorni si assottigliano anche solo leggermente. Pensiamo ad esempio alla solitudine, al mancato confronto e dialogo con i colleghi che possono condividere informazioni ed esperienze, non solo relative al lavoro. Anche la motivazione può essere influenzata, e quando manca si necessita di uno sforzo maggiore per tenere alta la produttività del proprio tempo.

Il nostro pensiero va a tutti i professionisti o lavoratori saltuari che siano, e più precisamente ai loro spazi di lavoro fuori casa. L'ufficio serve a mostrare la professionalità, il proprio successo, il frutto del proprio impegno e nel nostro caso anche un po' di creatività.