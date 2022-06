11 idee per decorare la casa con la pietra

Uno dei materiali più utilizzati e di maggiore versatilità dopo il legno è senza dubbio la pietra naturale. Si tratta di un materiale di durata eccezionale e che non invecchia, anzi: con cura e attenzione potrà arricchire la casa per sempre. Esiste una gamma vastissima di colori e texture da scegliere per decorare la casa con la pietra. In questo Libro delle Idee abbiamo raccolto 11 esempi che potranno ispirarvi nella ristrutturazione o arricchire la vostra nuova casa con decorazioni interessanti e senza tempo.