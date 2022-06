Una mini casa da sogno con appena 46 mq

Raramente capita di trovare interni del livello di eleganza e raffinatezza di questo progetto degli architetti del team Paulo Martins, ad Aveiro. L'influenza dello stile nordico è subito evidente, già da un primo colpo d'occhio, sia per la scelta degli arredi, che per i materiali e la palette cromatica. L'impatto che si ha entrando in questa casa, pur trattandosi di un ambiente degno dell'ospite più esigente e sofisticato, è di grande familiarità e accoglienza. La cosa migliore, però, è fare un giro e scoprire insieme i vari ambienti!