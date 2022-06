La sala da pranzo: tavoli per tutti i gusti

L' anzienda spagnola che propone le creazioni di Gonzalo De Salas suggerisce un tavolo dal pianale in vetro e dalla struttura d'appoggio molto particolare. La base è creata da due segmenti ad L che formano una croce posta in obliquo e che si uniscono alla metà delle altre due gambe del tavolo. Più che una struttura si direbbe una scultura realizzabile in due diversi materiali: acciaio inox o ferro satinato. Le forme semplici e particolari di questa tavola fanno si che essa possa essere postia sia in sala da pranzo che in soggiorno. Il pianale in vetro, essendo trasparente non rende il mobile pesante, nonostante le dimensioni non siano propriamente ridotte.