9 splendide facciate per uno stile unico!

Caratterizzato da linee semplici e pulite, lo stile coloniale ha molto carattere e personalità. Queste facciate in genere hanno ingressi a palazzi signorili, ai quali si accede attraverso scale o percorsi coperti, per entrare attraverso portoni in legno con tocchi ornamentali in ferro. Una caratteristica base di questo tipo di facciate è il rivestimento, in genere i materiali utilizzati sono intonaco, legno, pietra o mattone. Un altro elemento importante in una facciata coloniale è la sommità: le modanature, l'uso di terrecotte colorate o chiare danno un tocco molto forte. Questo progetto è dello studio Arturo Campos Arquitectos.