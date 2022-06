Rivoluzionare casa con le porte scorrevoli: la storia di un appartamento di 38 mq

La porta scorrevole, detta anche a filo muro, si profila sempre più come un elemento irrinunciabile nelle case e negli appartamenti moderni. Tra le caratteristiche più richieste oggi agli architetti per quanto riguarda la progettazione o la ristrutturazione di una casa, le porte a scomparsa garantiscono infatti di sfruttare al meglio ogni ambiente dell'abitazione, dandoci all'occorrenza l'ebrezza di vivere in un open space, nel pieno rispetto della nostra privacy.

Per farvi capire però in maniera concreta perché noi di homify siamo degli accaniti sostenitori delle porte scorrevoli in casa, vogliamo farvi conoscere il progetto che ci ha definitivamente convinti su questo punto e che sì, ci ha fatti anche un po' innamorare per il suo stile, splendido nella sua essenzialità. Vi portiamo perciò tra le affascinanti calli di Venezia: è proprio lì che si trova il nostro piccolo appartamento.