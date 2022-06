Consigli per la Cura e la Pulizia del Parquet in Casa

Il parquet: croce e delizia!

Il parquet è uno dei rivestimenti per pavimenti più amati in quanto è capace di donare all'ambiente un'atmosfera unica: calda e accogliente. Per non parlare della bellissima sensazione che si prova a camminare a piedi scalzi su un pavimento in legno! Lo avete mai fatto?

Sicuramente il parquet presenta innumerevoli punti a proprio favore, che spaziano dall'estetica all'isolamento termico e acustico. Il legno, infatti ha una grande capacità di attutire i rumori e di trattenere il calore, la pienezza del legno assorbe i rumori esterni e contiene, ovattandoli quelli che derivano dal contatto con le doghe. Il pregio principale, però, è la capacità di trasmettere emozioni, il legno è una materia viva ed è in grado di regalare benessere e serenità a chi è in contatto quotidianamente con quest'ultimo.

D'altro canto, però, il parquet deve essere coccolato e curato costantemente. Bisogna conosce quali prodotti utilizzare per la pulizia del parquet e come effettuarla, bisogna trattarlo con dolcezza e non utilizzare sostanze aggressive quando ci si appresta alla detersione. Di seguito troverete alcuni consigli utili per la cura e la pulizia del parquet, vi invitiamo a seguirli per mantenere il vostro amato pavimento in legno sempre sano e lustro!