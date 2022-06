4 ruote + tanta fantasia = incredibile mini casa!

Non possedete molto spazio in casa e desiderate che sia bella e confortevole? Niente panico, tutto è possibile!

Avete mai pensato di vivere in un piccolo capanno o utilizzarne uno per massimizzare la superficie della vostra casa? No, non siamo pazzi, e ve lo dimostreremo proprio attraverso questo libro delle idee, dove uno spazio molto piccolo come un capanno è stato attrezzato con tutti i comfort necessari per una casa che si rispetti.. naturalmente il tutto guidato da un sano buon gusto! Si tratta di un concetto perfetto per completare il giardino, creando uno spazio supplementare e funzionale per le feste, uno studio gli per artisti, uno spazio per gli ospiti o per chiunque sogni un rifugio come in Camera con vista. Questi spazi si rivelano utilissimi per le più varie occasioni! Il concetto è stato sviluppato dal team inglese Plankbridge, maestri nel creare tali spazi in legno, una sorta di capanni o ancor meglio delle roulotte con un delizioso stile classico di ispirazione vittoriana. Ispirati al passato si, ma con un animo decisamente moderno!!