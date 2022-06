I pavimenti in cemento

L'accezione pavimento in cemento rappresenta in realtà un errore, in quanto il cemento non è altro che il legante, ovvero un ingrediente dell’impasto utilizzato per realizzare i pavimenti. I composti che si possono realizzare con il cemento sono: il calcestruzzo, utilizzato principalmente per pavimenti di tipo industriale e di alto spessore e le resine cementizie, principalmente usate per scopi domestici, in pavimenti a basso spessore. Non trattandosi di laminato a basso costo, materiale la cui posa si può effettuare anche in Fai da Te , ogni composto a base cementizia necessita invece di mani esperte per una corretta sistemazione. La capacità di mescolare insieme cemento e resina, darà la possibilità di realizzare pavimenti molto resistenti, perfetti sia per uso domestico che industriale. Oggi vogliamo quindi parlarvi di quelli che comunemente vengono chiamati pavimenti in cemento e di come questo tipo di rivestimenti viene utilizzato sia in ambito privato che in quello pubblico. Cinque immagini vi mostreranno come anche questo genere di pavimentazioni rappresenti una scelta di grande design.