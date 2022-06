Poltrone e sofà per piccoli soggiorni

Lo sappiamo bene, il nostro piccolo soggiorno può anche essere da copertina, ma senza una poltrona o un sofà davvero comodi è come non averlo affatto. In particolare, questi mobili così preziosi rappresentano il nostro più grande desiderio la sera, quando torniamo stanchi da una lunga giornata di lavoro. Inutile dire che se anche viviamo in un monolocale di 20 mq il posto per una piccola poltrona diventa qualcosa di imprescindibile.

Compagni dei nostri migliori pisolini, posto d'onore quando c'è la nostra serie preferita in tv la poltrona o il sofà diventano così essenziali nella nostra vita che, arrivati al momento di sostituirli, arrivano inevitabili le domande: riusciremo a trovarne uno migliore del vecchio? Meglio prenderne uno più imbottito o no? E che colore e che stile starà meglio insieme al nostro soggiorno? Ultima e più importante domanda: riusciremo a trovare una poltrona o un sofà che possa adattarsi alle dimensioni poco generose del nostro piccolo appartamento? Per cercare di darvi in una mano in questa lunga lotta interiore abbiamo raccolto alcuni delle poltrone e dei sofà più interessanti tra i nostri designer italiani.