14 Errori da Evitare nel Verniciare le Pareti

In questo Libro di Idee vi mostreremo alcuni degli errori più comuni da evitare nel dipingere le pareti. Anche se si tratta apparentemente di un lavoro semplice, richiede in ogni caso grande attenzione e una buona pianificazione. Le imperfezioni delle pareti, le macchie di umidità, non scompariranno sotto strati di vernice: a questi problemi sarà bene pensare in anticipo e pianificare interventi appositi prima di dipingere le pareti. Quindi, come per tutti i lavori di ristrutturazione della casa, anche per dipingere le pareti sarà bene pianificare, per evitare gli errori che abbiamo raccolto per voi. Vediamoli insieme.