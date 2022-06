L’estate sembra ormai solo un ricordo e la stagione fredda appena iniziata si preannuncia lunga e lenta da passare? Approfittiamo di questi mesi autunnali, in cui il gelo e la neve sono ancora lontani, per realizzare un pratico camino da esterni: in questo modo l’estate potrà forse sembrarci più vicina e non appena arriverà la bella stagione saremo pronti a vivere al meglio il nostro cortile o la nostra terrazza.

Per aiutarci a progettare il camino più adatto alla nostra casa, lasciamoci allora ispirare dagli spunti di homify: 28 foto di camini rustici e poco costosi selezionati tra le diverse soluzioni ideate dai nostri esperti.

Niente spiegazioni o descrizioni, questa volta, ma semplicemente una carrellata di idee e suggestioni che potranno esserci utili per progettare e costruire il camino da esterni dei nostri sogni senza spendere una fortuna.

Perché ci può essere una risposta per ogni nostra esigenza: basta avere la pazienza di cercarla o la fortuna di poter disporre di un’ampia selezione di proposte, proprio come questo Libre delle Idee.

E una volta che avremo trovato e realizzato il modello che fa davvero al caso nostro, da soli o con l’aiuto di un’impresa edile, ecco qualche piccolo consiglio per prendercene cura e utilizzarlo così al meglio:

1. ogni camino, così come ogni barbecue, ha proprie specifiche di funzionamento – soprattutto per quanto riguarda la pulizia e la manutenzione - e per questo è molto importante leggere il manuale di istruzioni prima di incominciare a utilizzarlo;

2. ricordiamoci di pulire il camino subito dopo averlo utilizzato. Certo non è facile, soprattutto quando ci sono ospiti, ma è importante approfittare del calore residuo per evitare che il grasso si indurisca, creando così incrostazioni dure e difficili da rimuovere;

3. non dimentichiamoci di pulire anche l’esterno del camino: chiediamo consiglio al rivenditore da cui abbiamo acquistato il rivestimento, per capire quali siano i detergenti più adatti;

4. puliamo con attenzione anche le griglie. Ricordiamo: MAI a freddo! Nel caso, sarà opportuno riscaldarle un poco per togliere il grasso con facilità, senza graffiarle. Inoltre, teniamo presente che:

- se le griglie sono realizzate in alluminio o in materiali antiaderenti si può tranquillamente utilizzare una spazzola di plastica o di un vecchio spazzolino da denti;

- se le griglie sono realizzate in ghisa o in acciaio inox è necessario utilizzare una spazzola in acciaio inox;

- infine, meglio evitare di utilizzare il sistema di pulitura automatica delle griglie. O meglio, può essere di certo utile, ma non di certo l’unica opzione. Periodicamente dovremo comunque procedere alla pulizia manuale.

E ora, che abbiamo tutte le informazioni necessarie per prenderci cura del nostro camino da esterni nel migliori dei modi, non ci resta che scorrere insieme questa photogallery e incominciare a fare il progetto!