Home staging: come arredare una casa, passo per passo

In tal caso, guardate come può diventare! Basta davvero poco se si conoscono le mosse giuste e anche casa vostra potrà acquistare un look tutto nuovo, proprio come questo appartamento, venduto alla prima visita dopo il suo restyling! Ma da dove iniziare?

Prima di tutto da un'impianto per l'illuminazione curato, che tenda a valorizzare la luce soffusa e indiretta. Cambiare le lampadine è già un grande passo: specialmente per una zona poco luminosa come l'ingresso, è di fondamentale importanza optare per delle radiazioni luminose dai toni caldi, proprio come quelli che vediamo nella foto. Un elemento verde in un vaso di design geometrico sulla sinistra, un elegante tavolino e una piccola scultura in pietra sulla destra e voilà, il vostro ingresso avrà riacquistato nuova personalità.

Ma passiamo alle altre stanze della casa. Sulla sinistra intravediamo dei mobili di moderno design che valorizzano l'ambiente subito a fianco..