I camini moderni

Nel corso del tempo le case si sono modernizzate e con loro anche tutti gli elementi decorativi che le compongono. Infatti se prima i camini erano oltre che una decorazione, anche il modo migliore per riscaldare casa, al giorno d'oggi sono sì un aiuto al sistema di riscaldamento della casa, ma prima di tutto vengono visti come vezzo all'interno delle nostre abitazioni. Non tutti infatti ne possiede uno, sia per la mancanza della canna fumaria che per una questione di piacere. Il mercato comunque si è adattato all'era moderna e questo vuol dire che, se prima la scelta era circoscritta ad un determinato tipo di camino, adesso si ha una vastissima gamma di prodotti, capaci di soddisfare i gusti di tutti. I caminetti moderni sono in ceramica o in metallo, alimentati a legna o con metodi alternativi come il bioetanolo, che sta letteralmente spopolando soprattutto per una questione di convenienza. Oggi parliamo quindi di camini moderni, mostrandovene cinque differenti esempi presi dai nostri esperti nazionali e internazionali.