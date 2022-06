La Ristrutturazione di un Loft di 37 mq Che Ti Ispirerà e Ti Darà Idee

Prima della ristrutturazione, la cucina occupava quasi la metà delle dimensioni dell'appartamento stesso, ma la grandezza sproporzionata non era il suo unico difetto. Vediamo nell'immagine a sinistra le condizioni dei materiali e delle finiture, completamente da cambiare; è stato invece conservato in parte il disegno a “L”. Un lungo piano di lavoro fornisce più spazio per la preparazione di pranzi e cene, mentre i mobili in bianco offrono molte possibilità di archiviazione per la dispensa. L'uso del colore rosso non solo rompe un'omogeneità cromatica della casa, ma aiuta anche a definire bene funzionalmente i vari angoli di questo open space.