Soluzioni inconsuete e pratiche: i letti pieghevoli

Parleremo in questo libro delle idee di una soluzione inconsueta quanto molto utile e pratica. Ci riferiamo ai letti pieghevoli e alle loro declinazioni, un elemento di arredamento che può tornare utile in diverse situazioni e ambienti differenti della casa. Pratico sia per gli interni che per gli esterni, essendo spesso un complemento d'arredo utilizzato nel caso di giardini e terrazze, così come nel soggiorno o nello studio. Il fatto di potersi piegare rende questo tipo di letto versatile per natura e declinabile in maniere diverse e originali, trasformandosi di volta in volta in altro. Possono infatti diventare delle poltrone, dei sofà, o ancora combinarsi persino con uno scrittoio! In ogni modo, quelle rappresentate dai letti pieghevoli sono soluzioni sempre creative e mai banali. Il design in questo caso si coniuga con le necessità funzionali in maniera creativa e davvero originale, per venire incontro a esigenze di spazio da sfruttare al meglio, di arredamento, di comodità e anche, perché no, del carattere che portano in ogni caso negli ambienti in cui vengono collocati.

E allora andiamo a vedere insieme le declinazioni non comuni dei letti pieghevoli che homify ha scelto per voi.