Usare la luce per arredare: i faretti LED a incasso

Come vediamo, i faretti LED a incasso possono essere usati in maniera creativa, per creare delle combinazioni perfette non solo per portare calore nell'ambiente, ma anche per decorare in maniera elegante il soffitto. Come in questo caso, i faretti LED a incasso di forma rotonda sono utilizzati in combinazioni a creare quasi delle piccole costellazioni che punteggiano il soffitto con la loro luminosità. In questo modo è possibile dirigere i fasci luminosi sui punti desiderati, generando un'illuminazione che è allo stesso tempo morbidamente diffusa e calda quanto orientata in maniera specifica. Un modo creativo e intelligente per declinare il design dell'illuminazione per interni.