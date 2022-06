Praticità e stile: il tavolo di cristallo allungabile

Un tavolo di cristallo allungabile moderno, che mette insieme le trasparenze del cristallo temperato con la brillante lucentezza dell'acciaio inox. La base di sostegno del tavolo è infatti costituita da una struttura in acciaio, che vede la presenza di gambe posizionate in diagonale rispetto alla linea orizzontale. Su di queste è innestato un meccanismo a scorrimento formato da due binari a cui tramite dei fermi, sono collegate due ali idi cristallo laterali. Queste, attraverso pochi semplici gesti, sono capaci di allungare il piano di cristallo principale, aggiungendo spazio sia per le sedute che per l'appoggio. Un tavolo di cristallo allungabile di stile marcatamente moderno, perfetto grazie a linee e disegno per la casa contemporanea