Progettare casa: quello che fareste bene a ricordare prima di iniziare

Costruire una nuova casa, o scegliere di comprarne una che deve essere ristrutturata, è uno dei passi più importanti della vita di chiunque. Perché significa tante cose. Scegliere il posto in cui passare la propria vita, o quantomeno una buona porzione di essa. Negli ambienti della casa scelta si vivranno tanti momenti importanti, felici o dolorosi, nasceranno e cresceranno bambini, si festeggeranno matrimoni, successi lavorativi, compleanni. La scelta della casa non può quindi limitarsi a trovare quattro mura con porte e finestre, diventa il nostro luogo di elezione, dove sentirci a nostro agio, da soli o in compagnia. Un luogo di protezione e comodità, di calore e intimità. E quindi si tratta sempre di una scelta meditata e a volte difficile, che comporta una serie non solo di decisioni ma anche di compromessi, necessari perché la realtà incombe sempre e non si può non tenerne conto. E per questo homify ha raccolto il questo Libro delle Idee alcune delle cose che è necessario conoscere nel momento in cui si intraprende il cammino che porterà all'acquisto della casa. E se progettare significa ’proiettare in avanti, programmare quello che si ha intenzione di fare’, quando parliamo di casa, della propria casa, il progetto parte dalla conoscenza delle regole e delle pratiche burocratiche che andranno seguite e rispettate. Dall'avere un'idea su quali siano i materiali migliori e più convenienti. Dal sapere come il design possa essere utile , e cioè permettere di trovare i migliori compromessi tra ciò che ci piace e ciò che funziona , tra stile e funzionalità. homify ha deciso di darvi una mano a orientarvi nella costellazione di scelte e decisioni che è necessario prendere, accendendo qualche stella che possa fare da riferimento.