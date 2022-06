10 foto che vi aiuteranno a ripensare l'angolo vasca e doccia!

Per il bagno di grandi dimensioni non è importante scegliere se introdurre solamente la doccia o posizionarvi anche una vasca freestanding di ultima generazione. In questo caso, per godere dei pro di entrambe le soluzioni d'arredo, si potrà procedere con una variante di doccia a filo pavimento con anta mobile o fissa minimale, per non creare ingombri controproducenti, lasciando così più respiro alla metratura adatta per la vasca.