Come Arredare Casa dai Soffitti Bassi: 6 Trucchi per Farla più Grande

Da pregio virtù quindi, come può accadere per le decorazioni. Terminiamo dunque il nostro articolo dimostrandovi come anche gli elementi decorativi, posti più in alto di come faremmo di solito, aiutano non solo a far sembrare tutto più grande, ma anche a dare un tocco di eclettismo.

Nella foto vediamo come un'intera colonna strutturale sia stata ricoperta da un collage di vecchie riviste, creando una composizione vintage e originale. Perché allora non pensare di riprodurre questa idea anche tra le nostra quattro mura? Sia che i nostri soffitti siano bassi o no allora porteremmo qualcosa di sicuramente diverso nel nostro arredo domestico!