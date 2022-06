Una Ristrutturazione Moderna che Lascia a Bocca Aperta

E questo è proprio quello che è accaduto al protagonista di oggi. Ci troviamo a Valencia, proprio sulla riva del fiume Turia, in un appartamento che per ragioni pratiche è stato completamente ristrutturato dagli esperti dello studio ARQUBO Arquitectos. Il progetto è nato sulla base di un concetto estremamente semplice, che prevede due grandi pilastri come fondamenta: un elegante minimalismo e una ricercata sensazione di spazio. Da questa e dalle altre immagini che abbiamo scelto di proporvi capirete che l’obiettivo è stato abbondantemente raggiunto. Vero è che la metratura dell’immobile non è di per sé affatto ridotta, ma ogni ambiente regala una piacevole sensazione di aria e libertà, l’ideale per una perfetta casa moderna e giovanile.