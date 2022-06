Un loft che fa sognare ad occhi aperti

Lo spazio è molto ampio, essendo anche caratterizzato dalla doppia altezza, ma è anche ricco di elementi e questo lo rende articolato e dinamico. La struttura, come abbiamo visto, è fondamentale da questo punto di vista, ma anche le scale lo sono e il fatto che si sviluppino in questo modo – non come blocco compatto, ma come unione di vari elementi, tutti distinguibili – ne rafforza l'impatto, oltre a contribuire al senso di leggerezza e ariosità che caratterizza tutto l'appartamento.