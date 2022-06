Un appartamento davvero originale in ogni suo angolo!

Quello che sembra incredibile di questo appartamento è il mondo estremamente abile in cui è stato dilatato lo spazio; la superficie è di 50 mq, eppure sembra molto ma molto più ampia! In questo poco spazio, l'interior designer è riuscita a collocare tutto, dando la massima cura ad ogni spazio, senza ce nulla risultasse sacrificato, senza cedere a rinunce di alcun tipo! Il soggiorno, ad esempio, ha tutto quello che possiamo desiderare: il divano è comodo e grande, c'è una bella parete dedicata al televisore, che acquista maggior pregio per il modo dettagliato in cui è stata studiata, il rivestimento è in legno, ma c'è una pannellatura color bianco lucido, che conferisce brillantezza ed enfatizza lo spazio di questo ambiente piccolo, ma di qualità. Il controsoffitto contiene una gola luminosa, che delimita lo spazio, forgiandolo con una sua identità propria e lo arreda, gli dà carattere.