Lo stile scandinavo bello piú che mai, a Palermo!

Questi arredi sono così ben progettati che i giunti sembrano non esistere, c'è una pulizia delle linee incredibile! È raro riscontrare una tale capacità progettuale, a questo livello di dettaglio, senz'altro questo elemento fa di questa casa un luogo dal valore inestimabile! Il mobile è molto spazioso, ma allo stesso tempo arreda lo spazio, lo impreziosisce, con la sua eleganza e con le due nicchie in legno chiaro, che spiccano sul bianco della struttura. E poi… magia! Il mobile si apre e dà l'accesso ad un altro ambiente! Se non è cura progettuale questa…