Da vecchia mansarda anni '60 a moderno attico

Arriviamo così in cucina, una zona della casa inondata di luce grazie alle ampie vetrate e il soffitto di vetro, che offre una fantastica vista sui tetti della città. Con elementi di protezione solare flessibili e una struttura in doppio vetro temperato, le calde temperature estive non minacceranno comunque la piacevolezza di vivere quest'area della casa, una vera e propria veranda coperta.