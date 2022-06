Tanti stili, un capolavoro!

La cura dei dettagli è impeccabile, lo possiamo notare dal modo in cui è stato realizzato l'ingresso della cucina. Un mobile bar prolunga in verticale l'elemento del legno, che troviamo nel parquet. Lì una collezione di bicchieri in cristallo, in un mobile bianco minimal, invoglia a godersi del vino in compagnia. Dietro al mobile, l'ampio ingresso della cucina, che quando è chiuso sembra semplicemente una parete e nasconde l'ambiente alla vista e all'olfatto di eventuali ospiti – il che, sempre più raro nelle case contemporanee, è comodissimo nel caso in cui la preparazione della cena sia stata particolarmente elaborata. Gli arredi dell'ambiente sono minimal ed emergono dalle pareti in modo discreto, mantenendo forme semplici e linee pulite, in perfetto equilibrio con altri elementi, più di spicco.