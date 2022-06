Cielo, legno e casa

L'architettura crea spazi, intesi come ambienti, stanze, zone ed aree. L'architettura di Michele Gambato sulla carta fa la stessa cosa, ma guardare i suoi progetti regala anche altro. Le sue idee di casa riesaminano i rapporti con il passato e con l'esterno, sono percezione di uno spazio che fisicamente si presenta senza barriere, ma che il visitatore avverte con una forte impressione di libertà: infinite possibilità di movimento e arredamento.

Questa abitazione unifamiliare è stata progettata con la chiara intenzione di riconsiderare l'idea della casa tradizionale in campagna. Gli spazi destinati agli abitanti erano piccoli e minimali, mentre, per contraltare, le zone adibite a stalle e fienili erano proporzionalmente maggiori, in relazione all'attività che veniva portata avanti dalla famiglia stessa. Michele Gambato riconsegna i grandi spazi vuoti delle antiche case coloniche agli abitanti della casa, reinterpretando aspetti e funzioni in chiave moderna.

Faremo un percorso a ritroso. Pensiamo di materializzarci prima nella casa, per avere una chiara percezione di come l'abitazione respira da dentro, per poi allontanarci gradualmente, come in una lenta carrellata da film, per avere una visione globale.