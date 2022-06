10 idee per un bagno completo ricco di personalità

Non è detto che un bagno completo necessiti per forza di grandi spazi. Anzi, anche con una metratura ridotta si possono ottenere risultati eccellenti! Lo studio brasiliano VTX, ad esempio, è riuscito a creare un piccolo bagno completo in stile tropicale. Come ha fatto? Ha puntato sul legno – quello della porta e quello grezzo della mensola per il lavabo – e sulle piante. Piante che troviamo a terra e che si ripetono in un'originalissima mensola, perfettamente integrata alla parete in tasselli di recupero. Un'idea da copiare per sentirvi come in mezzo alla natura!