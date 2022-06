Cucina a parete, con penisola o con isola? 3 cucine a confronto

La cucina a parete è il tipo d'arredamento che consideriamo più classico e tradizionale. I mobili, gli elettrodomestici, il lavabo, i piani di lavoro e di cottura si trovano tutti vicino alla parete, in linea uno dopo l'altro. Una cucina a parete è indicata sia per ambienti piccoli che per stanze più grandi. Il vantaggio di questa opzioni consiste nel liberare lo spazio centrale indicato per un tavolo da pranzo che, in assenza di ospiti, può diventare un ulteriore piano di lavoro.