Belle e possibili: 8 superbe cucine in finta muratura

Vorremmo creare un angolo cottura nel soggiorno, ma non ce la sentiamo di affrontare complicate opere murarie? La soluzione potrebbe essere quella di prendere in considerazione una soluzione alternativa come le cucine in finta muratura. Ci basterà infatti osservare insieme questo suggestivo esempio proposto da EFFEGIEFFE per scoprire le grandi potenzialità delle strutture in finta muratura: un'accogliente piccola cucina in bambù rosa in cui le pareti sono state realizzate interamente con MDF (letteralmente, Medium Density Fibreboard, si tratta di panelli in fibra di legno). Il risultato finale è un angolo di grande fascino, in cui il bianco delle finte pareti crea un allegro contrasto con il vivace rosa delle ante in bambù e con il grigio grezzo del marmo utilizzato per il top del piano di lavoro.