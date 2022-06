Un Appartamento Vuoto Arredato come Piace a Noi

Oggi vi accompagneremo alla scoperta di un appartamento che è stato completamente rivalutato da un attento intervento di home staging. L’home staging, come abbiamo spesso ripetuto, rappresenta un’ottima soluzione qualora si desideri rendere un immobile più appetibile sul mercato, soprattutto degli affitti, in quanto dà da subito la sensazione di essere a casa, presentando ambienti già definiti proprio come se fossero vissuti. Un intervento di home staging preciso e accurato, infatti, aiuta a valorizzare gli spazi, regalando con pochi elementi quel calore necessario per creare la giusta empatia in favore di un riscontro positivo.

Nel caso specifico di questo libro delle idee, il progetto è opera dell’esperta Karin Armbrust. Vediamo di cosa è stata capace!