Un Appartamento Moderno Tutto da Vivere di 60 mq (Milano)

Ci troviamo in piccolo appartamento milanese di soli 60 mq. Lo spazio a disposizione è dunque ridotto, ma abbastanza per una casa vivibile e funzionale. L’obiettivo dell’intervento era dunque quello di ottimizzare gli spazi, rendere gli ambienti più vivibili eliminando aree morte, donare agio e una sensazione di spazio alle stanze, e infine dar vita ad un progetto moderno e competitivo. Partendo dall’ingresso, infatti, possiamo notare come il corridoio sia stato dotato di una struttura a giorno laterale che percorre tutta la parete destra, e che fornisce un’ottima soluzione per l’organizzazione di oggetti vari oltre che un’elegante decorazione.