Fitness che passione!

Lo studio di Margherita Cesca ci propone un'idea brillante per quello che riguarda il riutilizzo degli spazi: una vecchia fattoria può diventare un'ottima location per una palestra e la sua spa privata. In fase di costruzione si può dedurre che in quella che un tempo era la casa padronale, stanno per essere ospitati attrezzi per il fitness di vario genere. Un grande specchio che corre lungo tutta la parete ci darà coraggio mentre faticheremo correndo sul tapis roulant.