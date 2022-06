Salotti di lusso: quando sogno e realtà coincidono

Il sogno della maggior parte delle persone è quello di vivere in una casa lussuosa, composta di grandi salotti, camere da letto con letti a baldacchino, cucine ipertecnologiche e comfort di ogni genere. Insomma, una casa che per costruirla (o arredarla) non si è badato a spese e anzi, che quando c'era da scegliere si spendeva un po' di più anziché un po' di meno. Il nostro articolo di oggi vuole proprio trattare di queste case, non nella loro completezza, ma focalizzandosi su una zona in particolare: il salotto. Il lusso può infatti essere espresso in svariati modi, c'è chi preferisce acquistare auto costose, chi abiti di alta moda e chi, invece, arredare la propria casa con mobili di grande design dal prezzo esagerato. Il salotto è la parte della casa che meglio di tutte può sfoggiare queste caratteristiche, perché sarà la zona maggiormente visitata dai nostri ospiti, siano essi invitati per una tazza di tè o una cena in grande stile. In questo Libro delle Idee abbiamo scelto per voi cinque esempi di salotti moderni e di lusso che vi aiuteranno a sognare un po' e, perché no, anche a prendere spunto qualora vogliate esibire un soggiorno lussuoso e di grande classe.